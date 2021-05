Het is bijna elke dag wel wat. Het begint al op 1 januari met de Wereld Familiedag en zo volgen er nog 524 ”dagen van” in een jaar. Voor allerlei maatschappelijke thema’s, ziekten en beroepen is een ”dag van” uitgeroepen. De dag waarop ik deze column schrijf, 12 mei, is het ook zo’n dag, de Dag van de Verpleging.