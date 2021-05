Informateur Hamer denkt snel akkoord te hebben over herstelplan

Informateur Mariëtte Hamer is „redelijk optimistisch” dat ze met de politieke partijen snel een akkoord zal bereiken over het herstelplan voor na de coronacrisis. „De tijdgeest vraagt ook wel om hier snel uit te zijn”, zei ze vrijdag op een persconferentie.

Er liggen volgens haar al veel ideeën klaar over hoe een herstelplan moet worden aangepakt. Het is niet moeilijk hiervan een overzicht te maken en partijen te vragen wat hen aanspreekt, zei ze. De informateur wil dit onderdeel „snel in de steigers zetten”.