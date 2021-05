De toenemende spanningen tussen Israël en de Palestijnen zouden net als de afgelopen dagen in Duitsland en Engeland, kunnen leiden tot een stijging van het aantal antisemitische incidenten in Nederland. Daar moet streng tegen worden opgetreden. Dat zegt Eric Verdoner, die onlangs is aangetreden als Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB).