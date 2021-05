FNV heeft drukke woensdag in petto met twee acties

De FNV organiseert woensdag twee acties in Den Haag. De eerste, om 12.00 uur op het Plein bij het gebouw van de Tweede Kamer, vraagt aandacht voor de toenemende armoede van mensen met een (bijstands)uitkering of minimumloon, waardoor een betaalbaar huis voor hen steeds moeilijker te vinden is. Op de stoep van het Kamergebouw bouwen vakbondsleden vanaf de vroege ochtend met pallets en bouwplastic een ‘krottenwijk’. Op 24 grote piepschuimblokken wordt daarnaast een ‘villawijk’ geschilderd.