Nikkei toont herstel, webwinkel Alibaba zakt in Hongkong

De aandelenbeurs in Tokio toonde vrijdag herstel na drie zware verliesbeurten op rij. Beleggers trokken zich op aan de positieve omslag op Wall Street, waar de zorgen over een hogere rente weer afnamen na geruststellende woorden van een bestuurder van de Federal Reserve (Fed). Christopher Waller was de derde Amerikaanse centralebankier die de hoge inflatie in de Verenigde Staten als een tijdelijk fenomeen omschreef en daarmee de angst voor een snelle renteverhoging door de Fed weg nam.