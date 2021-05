In het noorden van het land was in de nacht van woensdag op donderdag het noorderlicht te zien. Op sociale media deelden verscheidene mensen een foto waarop een glimp van het licht te zien is. Het noorderlicht is erg lastig te zien met het blote oog, maar met een camera kunnen de kleuren wel mooi vastgelegd worden, legt Philippe Schambergen van Buienradar uit.