Biden schort eeuw oude wet tijdelijk op voor aanpak benzinetekort

De Amerikaanse regering van president Joe Biden heeft een ruim een eeuw oude Amerikaanse wet tijdelijk opgeschort om wat te doen aan de benzinetekorten in het land. De 101 jaar oude Jones Act belemmerde de aanpak van de problemen, want die bepaalt dat bedrijven die goederen van de ene Amerikaanse haven naar de andere Amerikaanse haven vervoeren altijd gebruik moeten maken van schepen die in de VS zijn gebouwd en bemand zijn met Amerikaanse personeel.