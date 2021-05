Patiënten die wachten op een operatie die wegens de coronacrisis is uitgesteld, moeten daarvoor mogelijk naar een ziekenhuis elders in het land. Het kabinet overweegt ook bij het inhalen van uitgestelde behandelingen patiënten te gaan spreiden over het land, zoals dat ook met coronapatiënten gebeurt. Dat zegt minister Tamara van Ark (Medische Zorg).