De Britse economie kreeg in het eerste kwartaal uiteindelijk niet zo’n sterke klap van de coronacrisis als alom werd gevreesd. In maart was alweer sprake van een vrij sterke groei vergeleken met de maand ervoor. Daarbij profiteerde het Verenigd Koninkrijk ervan dat er aan het eind van die maand al enkele coronamaatregelen versoepeld konden worden. Ook ging het weer wat beter met de bouw.