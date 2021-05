Door de coronacrisis en het massale thuiswerken gaat kantoorinrichter Ahrend door een moeilijke periode. Maar naar eigen zeggen is het de onderneming vorig jaar wel gelukt om de schade nog enigszins beperkt te houden. Dat komt omdat Ahrend nu ook sterk inzet op het inrichten van thuiswerkplekken. Daarnaast kondigde het bedrijf in november aan tweehonderd banen te schrappen, waarvan de helft in Nederland.