Een politieman die informatie uit lopende politiedossiers met criminelen deelde, moet wat het Openbaar Ministerie betreft drie jaar de cel in. Het lek werd ontdekt toen de politie meekeek in chats van criminelen. Dat bleek dinsdag uit de strafzaak in de rechtbank in Zwolle tegen de 33-jarige Patrick van der L., medewerker van het landelijke team Forensische Opsporing van de politie.