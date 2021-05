Zeker negen mensen zijn omgekomen bij een schietpartij op een school in Rusland. Het gaat om zeven leerlingen, een leraar en een andere volwassene. Er zijn bovendien zeker 32 gewonden gevallen in de leeftijd van 7 tot 62 jaar. Twintig van hen zijn opgenomen in ziekenhuizen, onder wie achttien kinderen.