De Nederlandse inflatie is afgelopen maand op hetzelfde hoge niveau gebleven als in maart, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opnieuw zorgde de dure benzine daarvoor. Die was fors prijziger dan in april vorig jaar, toen de olieprijzen en dus ook de prijs die automobilisten aan de pomp betalen juist bijzonder laag waren.