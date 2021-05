Dow-Jonesindex voorbij 35.000 punten, maar eindigt toch in de min

De Dow-Jonesindex op de beurzen in New York heeft maandag voor het eerst ooit boven de 35.000 punten gestaan. Maar later zakte het sentiment van beleggers op Wall Street toch wat in, waardoor de toonaangevende graadmeter alsnog met een klein koersverlies de handel uit ging. Vooral techfondsen moesten het ontgelden bij beleggers door zorgen over de inflatie. Wanneer die hard oploopt zou dat namelijk kunnen betekenen dat de Federal Reserve de rente sneller gaat verhogen, en dat zou vooral voor techaandelen ongunstig zijn.