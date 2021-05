Geweld Jeruzalem escaleert, Israël doodt Hamas-commandant

Het geweld in Jeruzalem en de Gazastrook escaleert. Dagenlange protesten van Palestijnen in Jeruzalem tegen de uitzetting van gezinnen om plaats te maken voor Joodse kolonisten zijn uitgelopen op Palestijnse raketbeschietingen van Israël en Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook. Israël laat weten drie leden van de Palestijnse Hamasbeweging, die de Gazastrook controleert, te hebben gedood. Volgens Hamas is één van hun commandanten om het leven gekomen.