Voor de Designer Outlet in Roermond stond zaterdagmiddag, net als vorig weekend, een lange rij automobilisten met Duitse kentekens te wachten voor de ingang van de parkeerplaatsen rond het koopcentrum. De gemeente Roermond had vrijdag al gewaarschuwd voor grote drukte in de binnenstad en bij de Outlet en riep mensen op niet op de drukste momenten van de dag te komen.