Schermutselingen tijdens mars tegen coronamaatregelen

In Barneveld is een mars tegen de coronamaatregelen niet helemaal vreedzaam verlopen. Aan de ‘Mars van de menselijke verbinding’, die was georganiseerd door Police for Freedom, deden volgens berichten van de organisatie zo’n duizend mensen mee. Een deel van hen keerde niet terug naar het beginpunt, zoals de bedoeling was, maar liep een winkelstraat in. De politie trad op met de wapenstok en deelde klappen uit, zo was te zien op livebeelden van de mars op Facebook.