Nu we ruim een maand werken met de vernieuwde uitgave van het RD is het tijd om een tussenbalans op te maken. Ik zou daar heel kort over kunnen zijn omdat verreweg de meeste reacties positief tot zeer positief zijn. De afgelopen weken hebben we zoveel reacties binnengekregen dat het eigenlijk onmogelijk was om iedereen persoonlijk te antwoorden.