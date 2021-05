Een evangelische zorginstelling in het Overijsselse Balkbrug moet snel orde op zaken stellen. Dat eist de gemeente Hardenberg van de instelling De Werkelijkheid Is Christus. De gemeente heeft de regionale GGD onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de zorg. Wat er precies mis is, wil de gemeente niet zeggen, maar de instelling krijgt tot 1 juli de tijd om aan de voorwaarden te voldoen, anders volgen mogelijk maatregelen.