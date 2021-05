‘Geeft gij hun te eten’

Bij veel van onze mede-christenen is de honger naar geestelijke lectuur enorm. De Bijbel vraagt ons deze schapen van de Heere te voeden. Om de onverdiende rijkdom die we bezitten aan geestelijke lectuur te delen met onze mede-genoten in het geloof. Het digitaal lectuurproject Bible and Book Ministry biedt geestelijke lectuur aan in 14 verschillende talen. Om met dit prachtige werk door te kunnen gaan, hebben we uw gebed en financiële hulp hard nodig.