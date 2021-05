Techaandelen gingen dinsdag op Wall Street in de uitverkoop. Zwaargewichten als Apple, Tesla en Amazon stonden bij de zakkers. Dat gebeurde na opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen. Zij stelde dat de rentes in de Verenigde Staten mogelijk sneller omhoog moeten om oververhitting van de economie te voorkomen. Verder stond farmaceut Pfizer in de belangstelling na cijfers.