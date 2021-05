Gewapend persoon probeert CIA-hoofdkwartier in VS binnen te komen

Een gewapend persoon is maandag neergeschoten door FBI-agenten na een patstelling van enkele uren bij de toegangspoort tot het CIA-hoofdkwartier, dat heeft de Amerikaanse federale politiedienst bekendgemaakt. De onbekende man of vrouw mocht niet voorbij de eerste poort rijden en beveiligingspersoneel probeerde urenlang de persoon ervan te overtuigen zich over te geven. Volgens CNN zou de verdachte hebben verklaard dat hij een bom in zijn wagen had.