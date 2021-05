De Colombiaanse minister van Financiën, Alberto Carrasquilla, heeft maandag zijn ontslag ingediend. Die beslissing komt een dag nadat president Iván Duque zijn voorstel tot belastingverhogingen had ingetrokken wegens massaal protest in verschillende Colombiaanse steden. Daarbij vielen verspreid over vijf dagen zeker negentien doden en raakten 846 mensen gewond.