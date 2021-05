Apple: Rechtsgang Epic Games is ‘aanval’ op veilig systeem

Apple noemt de rechtsgang van Fortnite-maker Epic Games over vermeend machtsmisbruik van de Iphonemaker een „aanval” op een veilig systeem. Maar daar is topman Tim Sweeny van de ontwikkelaar van het populaire schietspel het niet mee eens. Hij betoogde maandag voor een Amerikaanse rechtbank dat Apple met besturingssysteem iOS en de App Store een „vitaal platform” in handen heeft, waarvan bedrijven als Epic erg afhankelijk zijn. Dat Apple die sterke positie vooral gebruikt om forse winst te maken, zou volgens hem niet moeten kunnen.