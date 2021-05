Prinses Margriet hoorde maandagmiddag op de Canadese erebegraafplaats in Groesbeek tijdens haar bezoek aan de expositie The Faces of Groesbeek de verhalen van zes daar begraven Canadese militairen. Levens die met elkaar gemeen hadden dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog of meteen daarna tot een einde kwamen. Op het slagveld, maar ook door een triest ongeluk zoals bij Herbie Stitt.