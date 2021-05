Duitsers die volledig zijn gevaccineerd of zijn genezen van Covid-19 hoeven zich binnenkort niet langer aan een aantal strenge coronamaatregelen te houden, net zoals mensen die negatief zijn getest op het virus. Het parlement in Berlijn buigt zich deze week over een wetsvoorstel van deze strekking, maar een meerderheid heeft zich er al achter geschaard.