Politiehonden hebben zondagavond een derde overleden persoon gevonden in een uitgebrand appartement aan de Beatrixhaven in Werkendam. Eerder op de avond werden al twee overleden personen gevonden in het pand, maar de politie zocht door naar meer slachtoffers. Eerder op de dag zei de Veiligheidsregio al rekening te houden met drie mogelijke slachtoffers van de uitslaande brand.