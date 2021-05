Duizenden mensen zijn zaterdag in verschillende Franse steden de straat opgegaan voor ‘1 mei-protesten’. Betogers toonden ondanks nationale coronamaatregelen hun onvrede over onder meer de overheidsplannen om werkloosheidsuitkeringen aan te passen. In het land waren ruim 300 demonstraties gepland, onder meer in Parijs, Lyon, Nantes, Lille en Toulouse, met naar schatting in totaal 100.000 deelnemers.