Op de A20 bij Rotterdam-Noord is zaterdagmiddag rond 16.15 uur een groot ongeval gebeurd, waarbij zeker zeventien voertuigen betrokken waren, meldt Rijkswaterstaat. In de richting van Gouda was hierdoor alleen de linkerrijstrook open. Acht voertuigen zijn door een berger meegenomen. Rond 17.45 werd de weg weer vrijgegeven.