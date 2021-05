De lokale autoriteiten hebben de lockdown in de Indiase hoofdstad New Delhi met een week verlengd, in verband met de enorme stijging van het aantal coronabesmettingen de voorbije dagen. De lockdown zou eigenlijk maandag aflopen in de stad met ruim 20 miljoen inwoners, maar de situatie rondom het coronavirus is dusdanig verslechterd dat versoepelingen momenteel niet verantwoord zijn.