Het ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt kleurcodes voor negatieve reisadviezen tijdens de coronacrisis onjuist. Dat betogen drie bestuurders uit de reisbranche in een open brief aan demissionair minister-president Mark Rutte. Ze stellen dat reizigers in veel landen die nu nog de code oranje krijgen, wat staat voor een negatief reisadvies, daar veel minder risico op een coronabesmetting lopen dan in Nederland.