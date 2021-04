Kabinet gaat vanaf 1 juli meer stukken met Kamer delen

Het kabinet gaat vanaf 1 juli meer stukken met de Tweede Kamer delen. In stukken die de Kamer vraagt, worden meningen en invullingen van ambtenaren niet meer geschrapt. En „achterliggende nota’s” waarop beleid is gebaseerd, worden proactief openbaar gemaakt. Het kabinet zegde dit al toe in januari, toen het opstapte wegens de toeslagenaffaire. Maar „u moet zich voorstellen dat het voor departementen wel echt een andere, nieuwe manier van werken is”, legt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) uit in debat met de Tweede Kamer. De nieuwe werkwijze gaat daarom vanaf de zomer in.