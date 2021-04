Was- en levensmiddelenconcern Unilever was donderdag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs. Het concern presenteerde kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht, geholpen door sterke groei op de Indiase en Chinese markt. Daarnaast waren beleggers opgetogen over het nieuwe aandeleninkoopprogramma ter waarde van 3 miljard euro dat het bedrijf achter merken als Ola, Zwitsal en Persil aankondigde.