VVD: notulen roepen vragen op, maar politieke opzet niet gebleken

De VVD vindt de manier waarop diverse bewindslieden uit het kabinet-Rutte hebben gesproken over Kamerleden „lelijk en ongepast”. Ook vindt de fractie dat VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen niet had moeten zeggen dat politici van coalitiepartijen zich niet kritischer zouden moeten opstellen dan leden van de oppositie. Dat zei waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans donderdag in het Kamerdebat over de vrijgegeven notulen van de ministerraad. Maar ze vindt niet dat is gebleken dat er om politieke redenen informatie is achtergehouden voor de Kamer.