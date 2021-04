Als de theedivisie van Unilever naar de beurs wordt gebracht, is Amsterdam op dit moment de eerste keus. Dat zegt Alan Jope, de topman van de levensmiddelenproducent. Het hoofdkwartier van de theedivisie staat in Nederland en een notering aan het Damrak is volgens hem dan ook de meest logische optie als het land „aantrekkelijk blijft voor multinationals”.