Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield heeft de indruk dat de situatie in winkelcentra snel weer normaal wordt, wanneer coronabeperkingen worden versoepeld. Dit zou vooral komen door de „opgekropte vraag van de consument”, stelt het bedrijf, dat onder meer bekend is van de grote Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam.