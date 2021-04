Deutsche Bank was woensdag de grote winnaar op de Europese beurzen na sterke kwartaalresultaten van de grootste bank van Duitsland. Beleggers zetten het aandeel op de beurs in Frankfurt bijna 11 procent hoger. In het kielzog ging ook de koers van andere financiële bedrijven omhoog. Zo hoorden verzekeraars Aegon en NN Group bij de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index.