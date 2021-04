Arlene Foster stapt eind juni op als regeringsleider van Noord-Ierland, kondigt ze aan in een verklaring. De roep binnen haar Democratisch Unionisten Partij (DUP) om nieuw leiderschap nam de afgelopen tijd toe en er werd gedreigd met een vertrouwensstemming in het parlement. Haar wordt onder meer verweten de problemen in de nasleep van de brexit niet goed te hebben aangepakt.