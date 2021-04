Een doorstart lijkt aanstaande voor de failliete boekwinkelketen BoekenVoordeel. De 86 filialen worden weer bevoorraad en zijn geopend, en ook de webshop is weer in de lucht, laat curator Seerp Gratama weten. Volgens hem is de doorstart alleen nog niet rond. Achter de schermen wordt er nog over gepraat, vandaar dat de curator daar niet meer over kan zeggen.