De Europese Commissie heeft een boete opgelegd aan drie banken vanwege kartelvorming bij de handel in staats- en overheidsobligaties. De boete bedraagt in totaal meer dan 28 miljoen euro. De betrokken banken bij dat kartel waren Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch en Crédit Agricole. Deutsche Bank was ook betrokken maar krijgt geen boete omdat de Duitse bank aan de bel trok bij de commissie over de zaak.