De liquidatie van Alexander Gillis op 20 februari 2014 in Zaandam is uitgevoerd met twee soorten vuurwapens. Gillis (30) stierf met drie kogels in zijn lichaam. Om hem heen zijn zeven hulzen gevonden, met twee soorten kalibers afkomstig uit een semiautomatisch pistool en een machinepistool. Dit bleek woensdag bij aanvang van het strafproces rond de vermeende liquidatiebende.