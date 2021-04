Op Koningsdag zijn in Amsterdam ongeveer de helft minder mensen aangehouden dan op een ‘normale’ dag. Dat zegt een politiewoordvoerder. Gemiddeld worden per dag in de hoofdstad zo’n honderd mensen aangehouden, op Koningsdag waren dat er rond de vijftig. Dat komt volgens de woordvoerder door de drukte op straat: „Als er meer mensen op straat zijn, is er meer sociale controle en zul je minder snel een auto openbreken.”