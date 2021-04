Handelsverdrag met Britten nu officieel na goedkeuring EU-parlement

Het Europees Parlement keurt het handels- en samenwerkingsverdrag van de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk goed, met 660 stemmen voor, 5 tegen en 32 onthoudingen. Ratificatie door het parlement was de laatste benodigde stap voor de formele, nieuwe relatie tussen de EU en het land dat bijna een halve eeuw EU-lid was. Het verdrag, dat sinds 1 januari al tijdelijk in werking was, wordt door de ratificatie nu officieel van kracht. Brussel zet daarmee een punt achter de brexit.