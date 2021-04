In Suriname is het einde van de coronacrisis nog niet in zicht. De Manaus-, Britse en in mindere mate de Zuid-Afrikaanse virusvariant hebben het land onveranderd in hun greep. Het aantal positieve gevallen blijft daardoor relatief hoog. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft zondag tijdens een virtuele persconferentie gezegd dat komend weekeinde opnieuw een lockdown geldt en dat de scholen dicht blijven.