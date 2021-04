WOLFSBURG (ANP).De gevolgen van het chiptekort voor automaker Volkswagen vallen in het huidige kwartaal waarschijnlijk groter uit dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat heeft bestuurder Wayne Griffiths van Volkswagens Spaanse dochter Seat gezegd tegen zakenkrant The Financial Times. Zowel het moederbedrijf als toeleveranciers waarschuwen daarvoor.