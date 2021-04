De Amerikaanse president Joe Biden gaat er bij de zes belangrijkste bondgenoten van de Verenigde Staten op aandringen dat zij de druk op China opvoeren vanwege de dwangarbeid door Oeigoeren in concentratiekampen in de noordwestelijke regio Xinjiang. Dat gaat Biden doen bij de G7-top in het verenigd Koninkrijk in juni, zegt een hoge functionaris in het Witte Huis.