De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met winst gesloten. In de leidende index was een hoofdrol weggelegd voor de chipsector met winsten voor chipbedrijven BE Semiconductor, ASM International en chipmachinemaker ASML. Dat gebeurde daags nadat de grote chipmaker Intel met cijfers kwam. Vooral het opschroeven van de omzetverwachting voor het hele jaar door de Amerikanen zorgde voor optimisme over de sector.