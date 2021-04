Een CO2-heffing is de belangrijkste maatregel in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Door bedrijven te laten betalen voor uitstoot, wordt innovatie gestimuleerd. Dat zegt Anna Borg, topvrouw van het Zweedse energieconcern Vattenfall, in Nederland bekend van het voormalige Nuon. Zij was een van de sprekers bij de digitale klimaattop van de Amerikaanse president Joe Biden in Washington.