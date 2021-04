Chipmaker Intel positiever over omzet, maar schaarste drukt groei

Chipfabrikant Intel heeft de verwachtingen over de eigen omzet voor heel 2021 verhoogd. De vraag naar halfgeleiders is wereldwijd enorm gestegen doordat de coronapandemie meer mensen thuis aan het werk zette, waarvoor meer elektronica nodig is. Diezelfde explosieve vraag zet ook druk op de toevoer van materialen en apparatuur voor het concern. Dat beperkt de groei van Intel vooralsnog, zei topman Pat Gelsinger in een interview met persbureau Bloomberg.