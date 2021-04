Aandeelhouders van Heineken hebben ondanks kritische geluiden in meerderheid voor de forse vertrekpremie van oud-topman Jean-François Van Boxmeer gestemd. De in juni vorig jaar teruggetreden Van Boxmeer krijgt nog 5,5 miljoen euro van de bierbrouwer. Dat is meer dan volgens de huidige Nederlandse code voor het bedrijfsleven is toegestaan.